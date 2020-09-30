Сараево, , 22:02 — REGNUM 30 сентября на встрече в Брюсселе хорватский член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич заявил, что политическая система, существующая в Бельгии, не применима в его стране. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Принцип конститутивности, действующий в Королевстве Бельгии, не удалось бы принять в Боснии и Герцеговине, потому что в Бельгии пропорциональная система, а не паритетная, как у нас в стране», — заявил Комшич, который вместе с двумя другими членами президиума Боснии и Герцеговины прибыл с официальным визитом в Брюссель.

Члены президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович, Милорад Додик и Желько Комшич вели переговоры в Брюсселе с высокопоставленным представителем внешней политики и политики безопасности Джозефом Борелем, комиссаром по расширению Оливером Варгели и председателем Европейского парламента Дэвидом Сассоли.

Напомним, что Бельгия, о которой упоминул Комшич, имеет федеральную систему. Она состоит из трех территориальных единиц — Фландрии, Валонии и региона столицы Брюсселя. Кроме того, в ней присутствуют 3 языковых сообщества, каждый из которых имеет свой собственный парламент.