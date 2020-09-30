Баку, , 22:02 — REGNUM Об уничтожении военной техники ВС Армении сообщили 30 сентября в минобороны Азербайджана.

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Уточняется, что в ходе боёв азербайджанские ВС уничтожили реактивные системы залпового огня «Ураган» (одна единица) и «Град» (три единицы), зенитно-ракетный комплекс «Оса», боевую машину пехоты и две пушки-гаубицы Д-20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе в ходе военных действий, продолжающихся четвёртые сутки, погибли более ста карабахских военных.