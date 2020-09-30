Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Комиссия по президентским дебатам заявила, что намерена пересмотреть правила и формат проведения следующих дебатов между президентом США Дональдом Трампом и его соперником от демократов Джо Байденом. Заявление опубликовано 30 сентября на сайте организации.

«Вчерашняя дискуссия ясно показала, что необходимо добавить дополнительную структуру к формату оставшихся дебатов, чтобы обеспечить более упорядоченное обсуждение вопросов» , — сказано в заявлении.

Отметим, после дебатов, которые явно не были удачными для Байдена, кандидат пожаловался журналистам на «нападки» Трампа и призвал поменять формат.

«Я лишь надеюсь, что комиссия по дебатам сможет дать нам возможность отвечать на вопросы без помех» , — заявил Байден.

Трамп после дебатов 29 сентября уже окрестил своего соперника «Сонным Джо» и выпустил ряд резких «твитов» о его заявлениях и политической программе.

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