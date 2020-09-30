Степанакерт, 30 сентября 2020, 21:45 — REGNUM Более ста военнослужащих Нагорного Карабаха погибли в ходе войны, которая продолжается с 27 сентября, сообщили в пресс-службе нагорно-карабахской армии.
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Сегодня, 30 сентября, армия Нагорного Карабаха опубликовала новый список погибших, включающий 23 военнослужащих.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Нагорного Карабаха заявило о гибели жителей города Мартакерта из-за атак азербайджанской авиации.
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