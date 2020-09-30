Москва, , 21:22 — REGNUM Очередные политические решения украинского руководства являются продолжением агрессии против Донбасса, сообщил 30 сентября журналистам полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

Грызлов «Мы фиксируем, что последние политические решения Киева также направлены на продолжение агрессии против Донбасса».

Российский представитель указал на постановление Рады о местных выборах, противоречащее Минским соглашениям. Он обратил внимание на то, что оно так и не было скорректировано Киевом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные выборы, решение Верховной рады о которых противоречит Минским соглашениям, состоятся 25 октября 2020 г.

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