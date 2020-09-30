Подгорица, , 21:11 — REGNUM 30 сентября президиум правящей Демократической партии социалистов Черногории (далее — ДПС) предложил в середине декабря провести внеочередной съезд с целью запуска всеобъемлющей кадровой реформы, совершенствования и интенсификации работы партии на всех уровнях. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

В ДПС также заявили, что на заседании президиума под председательством президента Мило Джукановича будут подробно проанализированы результаты состоявшихся 30 августа парламентских выборов.

«ДПС остается единственной сильнейшей политической силой в Черногории, которая и в новом политическом контексте будет продолжать решительно бороться за укрепление демократии, верховенства закона, реализацию европейской повестки дня, сохранение многонационального согласия и всех других ценностей современной Черногории», — говорится в заявлении партии.