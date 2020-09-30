Бишкек, , 21:06 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии обеспокоено напряженностью между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в официальном заявлении киргизского внешнеполитического ведомства по поводу конфликта, вспыхнувшего в Карабахе.

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МИД Киргизии призвал Армению и Азербайджан к сдержанности и призвал их к скорейшему урегулированию конфликта мирным путем — посредством переговоров с учетом соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

«Киргизия выступает за выработку конструктивных предложений для поиска путей разрешения споров, а также готова оказать содействие Армении и Азербайджану в поиске путей разрешения конфликта, основываясь на историческом опыте подписания Бишкекского протокола от 1994 года», — подчеркивают киргизские дипломаты.

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