Москва, , 21:24 — REGNUM Бизнесмен Евгений Пригожин высказался о причинах нового витка конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, виновником ситуации является Армения, а в частности — премьер страны Никол Пашинян, который «заигрывает с США и отворачивается от России».

Предприниматель в ответе на официальный запрос ИА REGNUM напомнил, что, во-первых, Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, а, во-вторых, геноцид в регионе происходил более ста лет назад — в 1915 году. Он также подчеркнул, что Россия не имеет юридических оснований вести военные действия на территории Нагорно-Карабахской Республики.

«Четвертое: с начала XIX столетия Азербайджан и Армения находились под влиянием Российской империи, а затем — СССР. Вплоть до 2018 года Российской Федерации удавалось усадить за стол переговоров Армению и Азербайджан, пока американцы не устроили в Армении революцию и не привели к власти Пашиняна. Американских НКО сегодня в Армении больше, чем армянских воинских частей. И поэтому нечего Пашиняну пенять на зеркало, коли рожа крива», — публикует слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин посетовал, что Россия допустила, чтобы «проамериканская марионетка» Пашинян сидел прямо под носом у Москвы.

«Видимо, слишком сильно доверяли армянскому народу, который пиндосы обвели вокруг пальца», — считает бизнесмен.

Все это привело к тому, что «Пашинян обманул армянский народ и не смог заступиться за него в сложившейся ситуации».

Напомним, обострение нагорнокарабахского конфликта началось 27 сентября, и продолжается до сих пор. Армения обвинила Азербайджан в наступлении на НКР и обстреле населенных пунктов республики, включая ее столицу. Азербайджан в свою очередь заявил о контрнаступлении в ответ на действия Еревана.