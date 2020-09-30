Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter 30 сентября, что в ходе дебатов его оппонент Джо Байден лишил себя поддержки «левых радикалов», которые ориентируются на сенатора Берни Сандерса.

Трамп отметил, что Байден своими заявлениями о проигравшем Сандерсе фактически охарактеризовал того как «лузера», что должно оттолкнуть от него поклонников сенатора.

«Никто не хочет видеть своим лидером Сонного Джо!» — заключил Трамп.

Кроме того, в последующих «твитах» Трамп обвинил своего соперника в намерении «посадить своих людей в Верховный суд», запретить добывать нефть гидроразрывом пласта, что «убьет» американскую сланцевую добычу, и отменить вторую поправку.

«Этого вы хотите от лидера? Он разрушит нашу страну!» — заключил американский президент.

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