Милан, Италия, , 20:12 — REGNUM Италии нужен не тот вариант избирательной реформы, который обсуждают в настоящее время участники правящей коалиции, а переход к мажоритарной норме, заявил в интервью Mediaset в среду, 30 сентября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

«Тот, кто победил, должен править», не имея необходимости вступать в коалиции, считает Сальвини.

«Стране нужна стабильность», а бесконечные переговоры и согласования внутри каждой из коалиций лишь ухудшают ситуацию, отметил лидер оппозиции.

В случае утверждения предложенного Сальвини варианта, согласно данным соцопросов, правительство формировала бы «Лига», рейтинг которой (около 27%) заметно превышает рейтинг всех конкурентов (у идущих на втором месте либералов — около 20%).