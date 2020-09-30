Париж, , 20:55 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго бойкотирует саммит Urban 20 в рамках «Большой двадцатки», который пройдет в Эр-Рияде, поскольку дата окончания мероприятия (2 октября) «совпадает со второй годовщиной варварского убийства журналиста Джамаля Хашогги». Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Le Figaro.

Мэр Парижа не примет участие в Саммите великих городов, организуемом Саудовской Аравией в формате видеоконференции, который начнется сегодня, 30 сентября. Мэр уведомила о своем решении организаторов саммита и объяснила бойкот тем, что мероприятие приходится на «вторую годовщину варварского убийства журналиста Джамаля Хашогги».

Тем не менее, позиция Идальго не ставит под вопрос участие Парижа в группе Urban 20 в рамках «Большой двадцатки».

Напомним, 8 сентября спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард заявила, что приговоры убийцам саудовского журналиста Джамаля Хашоггине обладают ни юридической, ни моральной легитимностью и что решение суда никак не затронуло организаторов расправы.

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