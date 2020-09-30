Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на его пост Джо Байденом посмотрело гораздо меньше человек, чем дебаты 2016 года, 30 сентября сообщает агентство Reuters.

В 2016 году дебаты между Трампом и бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон в сетях ABC, CBS, NBC и Fox посмотрели около 45 миллионов человек. На этот раз, по предварительным данным, аудитория дебатов составила примерно 28,7 миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Огайо прошли дебаты между Байденом и Трампом. После полуторачасовых дебатов кандидаты продолжили заочную перепалку в соцсетях и СМИ.

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