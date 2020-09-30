Москва, , 20:02 — REGNUM Военные действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены — таково общее мнение России и ЕС, высказанное на переговорах сегодня, 30 сентября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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В ходе телефонных переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем Москва и Брюссель заявили, что нужно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе Брюсселя, Боррель и Лавров высказались в поддержку специального заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призывающего Ереван и Баку прекратить войну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров провёл телефонные переговоры с коллегами из Азербайджана и из Армении на тему нагорно-карабахской ситуации.

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