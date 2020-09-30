Рим, , 20:01 — REGNUM По меньшей мере двое итальянских сенаторов являются носителями коронавируса, сообщили в парламенте в среду, 30 сентября.

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Оба заразившихся — члены фракции популистского «Движения 5 звезд» (входит в правящую коалицию). Они находятся на самоизоляции, один из заразившихся сообщил о серьезных проблемах с дыханием.

Все встречи в здании парламента отменены. Предполагается, что все контактировавшие с зараженными пройдут тесты, а парламент возобновит работу в обычном режиме 1 октября.