Ереван, 30 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Заседание Совета Безопасности Армении созвано в связи с войной в Нагорном Карабахе, сообщили 30 сентября в пресс-службе армянского правительства.
Соответствующее решение принял армянский премьер-министр Никол Пашинян. Лейтмотивом заседания является позиция Еревана, осуждающего агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва призвала Ереван и Баку прекратить войну в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.
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