Подгорица, , 19:14 — REGNUM На заседании правления бывшей правящей партии в Черногории — Демократической партии социалистов (ДПС) под председательством президента Черногории Мило Джукановича были подробно проанализированы результаты парламентских выборов, состоявшихся 30 августа, и было принято единогласное решение направить в главное правление партии предложение организовать внеочередной съезд к середине декабря.

«Поддержка в 143 515 голосов чрезвычайно важна, тем более что она была достигнута в ходе избирательного процесса, который сопровождался прямым вмешательством со стороны иностранного фактора и открытым участием Сербской православной церкви», — говорится в сообщении ДПС.

Они указывают на то, что Демократическая партия социалистов остается «единственной сильнейшей политической силой, которая продолжит решительную борьбу в новом политическом контексте за укрепление демократии, верховенства закона, реализацию европейской повестки дня, сохранение межэтнической гармонии и всех других ценностей современной Черногории».

Напомним, что ДПС с партнерами не смогли сформировать большинство в парламенте, и теперь оппозиция будет формировать правительство.