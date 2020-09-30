Подгорица, , 19:10 — REGNUM Посольство Великобритании в Черногории передало в дар Управлению полиции Черногории автомобили и техническое оборудование, цель которого — дальнейшее развитие потенциала черногорских следователей.

Как сообщает RTCG, во время вручения пожертвования состоялась встреча посла Великобритании Карен Мэддокс и главы департамента по борьбе с контрабандой наркотиков Деяна Кнежевича.

Мэддокс в ходе встречи заявила, что партнерство Великобритании с Черногорией в борьбе с организованной преступностью приносит взаимную выгоду странам.

«Мы тесно сотрудничаем с управлением полиции и поддерживаем его обучением и оборудованием для усиления его потенциала. Я с большим удовольствием могу лично передать это пожертвование сегодня», — добавила она.