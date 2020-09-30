Екатеринбург, , 19:01 — REGNUM Директором Многофункционального центра Свердловской области стала Анастасия Девятых. Информация размещена на сайте МФЦ.

Ранее Девятых работала в региональном департаменте информатизации и связи. Там она занимала должность заместителя начальника отдела развития электронного правительства. Также новый директор в прошлом являлась советницей вице-губернатора Олега Чемезова.

До этого МФЦ возглавляла с 2017 года Наталья Змеева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области лишился поста директор электронного правительстваРоман Кислов. Обнаружилось, что чиновник является банкротом.

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