Париж, , 18:59 — REGNUM Кассационная палата Верховного суда Франции заявила о передаче дела руандийского бизнесмена Фелисьена Кабуги, обвиняемого в участии и финансировании геноцида в Руанде в 1994 году, в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Agence France-Presse.

Кабугу, которого называют «банкиром геноцида», Международный трибунал по Руанде обвиняет в финансировании и участии в истреблении народности тутси, в результате которого погибли, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1 млн человек. Он был арестован в 1997 г. в пригороде Парижа Аньер-сюр-Сен.

30 сентября Верховный суд отверг кассационную жалобу Кабуги о медицинской невозможности приехать в суд и окончательно передал дело в Международный уголовный суд в Гааге.

Напомним, 27 августа в Руанде выдали международный ордер на арест бывшего высокопоставленного руандийского военного чиновника Алоиса Нтивирагабо, который находится под следствием во Франции за его предполагаемую роль в геноциде, произошедшем в Руанде в 1994 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Руанде выдали ордер на арест подозреваемого в причастности к геноциду