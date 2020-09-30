Ереван, , 18:51 — REGNUM С осуждением действий Турции в Нагорном Карабахе выступил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на переговорах с Москвой сегодня, 30 сентября, сообщили в пресс-службе армянского МИД.

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Мнацаканян на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым рассказал о происходящем на линии соприкосновения огня с Нагорным Карабахом.

«В этом контексте Мнацаканян строго осудил военно-политическое и военно-техническое вовлечение Турции в военные действия как на линии соприкосновения огня с Арцахом (Нагорный Карабах — прим. ИА REGNUM), так и на армяно-азербайджанской границе», — сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения обвиняет Турцию в участии в войне на территории Нагорного Карабаха. Анкара и Баку отрицают эти обвинения.

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