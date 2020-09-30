Вашингтон, 30 сентября 2020, 18:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter 30 сентября, что испорченные 100 000 бланков для голосования по почте в Нью-Йорке являются «большим мошенничеством».
Ранее стало известно, что около 100 тысяч избирателей в Бруклине получили бланки с неправильными именами. Президент США заявил, что почтовое голосование надо отменять, а вместо него провести нормальные выборы.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября прошли дебаты между Трампом и его соперником на президентских выборах Джо Байденом, после которых действующий президент многое написал в Twitter.
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