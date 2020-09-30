Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 18:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло кадровое изменение в органах власти второго по величине города республики. Мэр Карачаевского городского округа Алик Динаев ушел со своего поста в связи с новым назначением.

Ему доверили руководство Тебердинским государственным природным биосферным заповедником. О назначении Динаева его директором сообщил глава республики Рашид Темрезов.

«Алик Динаев приказом министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина назначен директором ФГБУ «Тебердинский государственный природный биосферный заповедник», — написал руководитель региона на своей странице в Instagram.

По словам Темрезова, на должность исполняющего обязанности мэра Карачаевского городского округа назначен Альберт Дотдаев.

Напомним, до назначения на должность мэра Карачаевска в 2017 году Алик Динаев работал начальником управления лесами Карачаево-Черкесии, председателем Контрольно-счетной палаты республики.