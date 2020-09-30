Подгорица, , 19:13 — REGNUM 30 сентября сербский адвокат по правам человека Александр Оленик обвинил Сербскую православную церковь в непосредственном участии в выборах в Черногории, прошедших 30 августа. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Сербская православная церковь непосредственно участвовала в выборах и набрала достаточно голосов, чтобы иметь вес в правительстве. Политические клоуны, которые необдуманно сделали ставку на сербскую церковь, сейчас упорно это скрывают», — написал Оленик в своём профиле в социальной сети.

Он написал это в качестве комментария к высказываниям одного из лидеров коалиции Демократического фронта, президента Движения за перемены Небойши Медоевича, который указал, что сербская православная церковь «не имеет никакого отношения к политике».

Медоевич сообщил, что потенциальный премьер-министр нового правительства Республики Черногория Здравко Кривокапич возглавил коалицию Демократического фронта в результате сделки с черногорского-приморским митрополитом сербской православной церкви Ристо Радовичем.