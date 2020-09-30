Киев, , 17:57 — REGNUM В Киеве сегодня, 30 сентября, в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили сотрудницу посольства США, впоследствии женщина скончалась в больнице.

Об этом вечером 30 сентября сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию полиции Киева.

В полиции заявили, что женщину с травмой головы обнаружили в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, в Шевченковском районе столицы Украины.

«Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась… При осмотре вещей потерпевшей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя», — отмечается в заявлении.

Силовики подчеркивают, что следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.

Посольство США на Украине данную ситуацию пока публично не прокомментировало.