Киев, , 17:38 — REGNUM Подконтрольные Киеву «крымские татары» не отказались от своего намерения провести бесконтрольный массовый переход через административную границу с Крымом.

Об этом в эфире одной из радиостанций Украины заявил один из лидеров киевских «крымских татар» Рефат Чубаров.

ИА REGNUM напоминает, что еще в январе этого года Чубаров публично рассказал о планах провести акцию по массовому пересечению границы с Крымом через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар». Тогда он пообещал, что в первых рядах этого «прорыва» будут идти не только киевские «крымские татары», но и народные депутаты Рады, а также западные политики. Акция планировалась на вестну этого года и в итоге была отменена из-за коронавируса.

Сейчас Чубаров заявил, что «как только сложатся условия», оргкомитет возобновит работу по подготовке марша и акция обязательно будет проведена.

Он также добавил, что суть задумки в том, чтобы вместе с гражданами Украины с материковой части страны на полуостров прорвались «известные европейские политики от различных международных организаций, например, ОБСЕ и Совета Европы».

Когда примерно может состояться «бросок на Крым», Чубаров уточнять не стал.