Ереван, , 17:36 — REGNUM Воздушное управление наступательной операцией на Нагорный Карабах находится в руках Турции, сообщили 30 сентября в минобороны Армении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Согласно заявлению Еревана, Баку передал Анкаре воздушное управление наступательной операцией на Степанакерт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция утверждает, что не воюет в Нагорном Карабахе. Однако Анкара заявляла, что готова присоединиться к армии Азербайджана за «освобождение его территорий».

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции опровергли сообщения о своих самолётах в Нагорном Карабахе