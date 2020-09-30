Киев, , 17:29 — REGNUM Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак не исключает вероятность возобновления «локальных боевых действий» в Донбассе.

Об этом он заявил на заседании руководителей вооруженных сил стран «Вышеградской группы» в формате с Украиной, которая состоялась в Варшаве, информирует 30 сентября управление связей с общественностьюВСУ.

Хомчак напомнил, что на линии разграничения в Донбассе несколько месяцев действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, добавив, что его введение позволило «существенно снизить огневую активность противника».

Также он подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки Украины «по противодействию агрессору» и взаимодействию ее с НАТО и ЕС в этом контексте.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что украинские военные в Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.