Москва, , 17:25 — REGNUM Российское авиастроение столкнулось с проблемой поставок радиоэлектронных систем из-за рубежа, сообщил 30 сентября журналистам глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак.

По его словам, российское авиастроение получило соответствующую информацию от «зарубежных партнёров». Сказано, что радиоэлектронные системы не будут поставляться даже по действующим контрактам.

Шпак «По факту, без объявления санкций, они сказали о том, что системы больше поставлять не будут».

Чиновник назвал эти действия попыткой застопорить работу гражданского авиастроения в России. Ожидается, что начнутся и проблемы с микроэлектроникой.

Читайте ранее в этом сюжете: Хамство западных партнеров. Путин рассказал о производстве самолёта МС-21