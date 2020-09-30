Анкара, , 17:16 — REGNUM Ложными назвало сообщения о том, что в Нагорном Карабахе используются самолёты ВВС Турции, 30 сентября турецкое минобороны.

Турецкие ВВС Topwar.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Также Анкара заявляет, что и беспилотников турецких в Нагорном Карабахе нет и что заявления об их наличии — вражеская «пропаганда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения и Нагорный Карабах накануне, 29 сентября, заявили, что на стороне Азербайджана воюют ВВС Турции.

Ереван и Степанакерт утверждают, что турецкий самолёт сбил армянский штурмовик Су-25.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы снимки сбитого над Арменией Су-25