Стокгольм, , 18:06 — REGNUM По словам лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона, в свете новых открывшихся фактов по затонувшему в 1994 году парому «Эстония», Швеция должна принять участие в новом расследовании по факту трагедии, унесшей жизни более 850 человек. Об этом 30 сентября сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что обстоятельства гибели «Эстонии» стали предметом острых дискуссий и политических противоречий после того, как съёмочная группа Discovery обнаружила 4-метровую пробоину в судне. В прессе и политических кругах как Эстонии, так и Швеции звучат предположения о столкновении парома со шведской подводной лодкой.

«Учитывая информацию, которая появилась в документальном фильме Discovery, я думаю, что вполне разумно, если Швеция предоставит все доступные ресурсы для начала нового расследования», — заявил политик.

Однако Окессон подчеркнул, что он не знает, стоит ли организовывать работу аквалангистов для погружения к месту трагедии. Напомним, что место вокруг затонувшей «Эстонии» охраняется законом о покое погибших. Таким образом, в настоящее время новые работы на глубине недопустимы. В свою очередь, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен допустил включение аквалангистов в экспертную группу в случае возбуждения расследования по вновь открывшимся обстоятельствам.

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