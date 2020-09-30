Вашингтон, , 20:23 — REGNUM По словам Ми Риделл, занимающейся изучением языка тела, перед встречей с Дональдом Трампом для участия в президентских дебатах бывший вице-президент Джо Байден усердно обучался риторике. Однако он сужал глаза во время своего выступления, поэтому его обращения к зрителям не было ими услышано в полной мере. Об этом 30 сентября сообщила газета Aftonbladet.

Сама Риделл, как человек, получивший специальную подготовку в ФБР, разочарована в прошедших дебатах:

«Они прошли в неуважительной манере, просто хотелось их выключить… Это было ужасно!»

Во время дебатов Байден несколько раз обращался к зрителям и смотрел прямо в камеру. Однако сильного эффекта, по словам Риделл, он не добился:

«Вероятно, ему посоветовали это сделать, чтобы он мог напрямую общаться с людьми. Но он все время моргал, у него были «морщинки беспокойства», он мямлил, это не было похоже на речь государственного деятеля… У него была правильная жестикуляция, но ему нужно набраться энергии, чтобы в него действительно поверили».

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции дебаты Трампа и Байдена назвали «самыми хаотичными»