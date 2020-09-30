Брюссель, , 16:50 — REGNUM Заявление будет сделано по ситуации в Нагорном Карабахе лидерами ЕС в рамках саммита, сообщили 30 сентября в пресс-службе союза.

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Отмечается, что в этом заявлении будет призыв к сторонам военного конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, нагорно-карабахское военное обострение станет одной из тем саммита ЕС, стартующего завтра, 1 октября.

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