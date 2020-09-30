Берлин, , 16:49 — REGNUM В Берлине ожидают, что страны Евросоюза на предстоящем саммите выступят с осуждением ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального. Об этом 30 сентября сообщил журналистам источник в кабинете министров ФРГ.

«Исхожу из того, что ЕС осудит события, которые связаны с нападением на Навального», — приводит его слова ТАСС.

При этом источник отметил, что на саммите вряд ли будут приняты какие-либо решения по конкретным мерам из-за ситуации с Навальным — как ожидается, лидеры ЕС заявят, что определятся с реакцией на инцидент после поступления информации от ОЗХО.

Как передавало ИА REGNUM, в распространённом накануне заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля сообщалось, что темами двухдневного саммита ЕС, который стартует 1 октября, будут война в Нагорном Карабахе, ситуация в Белоруссии, отношения с Китаем, конфликт Греции и Турции, Brexit, а также «дело Навального».

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