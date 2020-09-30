Варшава, , 16:43 — REGNUM Польский Центр изучения общественного мнения (CBOS) провел исследование, в рамках которого исследовался уровень доверия и недоверия польского общества к политикам и государственным деятелям. Об этом передает Dziennik.

Так, лидерами доверия поляков стали президент Анджей Дуда, которому доверяют 56% респондентов (на 1% меньше, чем в августе текущего года). Второе место занял лидер движения «Польша 2050» Шимон Холовня с 52% доверия (в августе ему доверяли 51%). На почетном третьем месте оказался премьер-министр Матеуш Моравецкий — 51% опрошенных заявили о доверии к нему (в августе было 54%).

Антирейтинг возглавил председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, которому не доверяют 46% респондентов (без изменений по сравнению с аналогичным опросом в августе), второе место занял мэр столицы, оппозиционный политик Рафал Тшасковский, которому не доверяют 39% респондентов (меньше на 1% по сравнению с предыдущим исследованием), а третье место антирейтинга возглавил также премьер-министр Моравецкий, которому 37% выразили недоверие. Исследование демонстрирует наиболее неоднозначное и полярное отношение общества к премьеру.

В исследовании использовалась выборка из 1149 человек, взрослых жителей Польши. Опрошенные были выбраны случайным образом. Опрос проводился с 7 по 17 сентября.