Брюссель, , 16:40 — REGNUM 30 сентября Европейская комиссия выпустила отчет о соблюдении принципа верховенства права и состоянии законности в странах-членах ЕС. Польша удостоилась критики за проведенные судебные реформы. Об этом передает Onet.pl.

Еврокомиссары в отчете подчеркнули, что судебные реформы, проводимые в Польше последние 5 лет «усилили влияние исполнительной и законодательной властей на судебную систему и, таким образом, ослабили независимость судей».

В докладе подчеркивается, что Национальный судебный совет Польши состоит «в основном из политически назначенных членов». Было отмечено, что новый метод отбора судей не учитывает рекомендации Совета Европы.

В документе подчеркивается, что ЕС основан на общих ценностях, которые включают основные права, демократию и верховенство закона. Основные выводы отчета о верховенстве закона в государствах-членах касаются системы правосудия, борьбы с коррупцией, свободы СМИ и плюрализма, институциональных механизмов сдержек и противовесов, а также экстренных мер, связанных с коронавирусом.