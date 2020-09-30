Степанакерт, 30 сентября 2020, 16:39 — REGNUM Применения ракетного комплекса «Точка-У» ВС Армении в Нагорном Карабхе не было, сообщили 30 сентября в командовании нагорно-карабахской армии.
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Таким образом, в Степанакерте опровергли сообщение, распространённое азербайджанскими военными. По данным азербайджанского минобороны, три ракеты, выпущенные комплексом, не взорвались.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Баку, 14 азербайджанских граждан погибли в ходе войны в Нагорном Карабахе.
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