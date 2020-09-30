Варшава, , 16:37 — REGNUM Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак 30 сентября во время открытия учебного года в Академии Сухопутных войск во Вроцлаве заявил, что главной задачей силового ведомства является увеличение численности Войска Польского. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Выпускники Академии Сухопутных войск принадлежат к элите польской армии. Это университет, основанный на лучших традициях польского военного образования. Это развивающийся университет», — заявил Блащак и добавил, что его главная задача как министра национальной обороны — это сделать Польскую армию более многочисленной.

Министр уверен, что это у него получается.

Во время церемонии открытия учебного года состоялась присяга курсантов, приступающих к учебе. «В этом году 365 первокурсников. В прошлом году это учебное заведение закончили всего 132 курсанта. Конечно, уровень Сухопутной академии очень высокий, поэтому многие бросают учебу. Желаю новым 365 курсантам закончить 5 лет обучения в этом составе», — заключил Блащак.