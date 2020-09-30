Киев, , 16:29 — REGNUM С инициативой переименовать Россию в Московию выступил украинский депутат Никита Потураев («Слуга народа») 30 сентября на телеканале «Украина 24».

Потураев «От нас зависит, как называть Россию, как называть соседей».

Соратник президента Украины Владимира Зеленского по партии пояснил, что когда Германию называют Алеманией жители Франции, а украинцы — Німеччиной, то немцы «не обижаются». И для русских, заявил Потураев, нет никакого унижения.

Потураев «Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя, а до того назывались Московское царство или Московия?»

По его словам, нужно также и с русским языком разобраться, поскольку на Украине говорят «не на русском языке», а на «украинском русском». Поэтому его, мол, надо сделать на Украине отдельным языком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Потураев предлагал переименовать Россию в Москвию ещё в июле прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Зеленского мечтает переименовать Россию и русский язык