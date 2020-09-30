Киев, 30 сентября 2020, 16:29 — REGNUM С инициативой переименовать Россию в Московию выступил украинский депутат Никита Потураев («Слуга народа») 30 сентября на телеканале «Украина 24».
Соратник президента Украины Владимира Зеленского по партии пояснил, что когда Германию называют Алеманией жители Франции, а украинцы — Німеччиной, то немцы «не обижаются». И для русских, заявил Потураев, нет никакого унижения.
По его словам, нужно также и с русским языком разобраться, поскольку на Украине говорят «не на русском языке», а на «украинском русском». Поэтому его, мол, надо сделать на Украине отдельным языком.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Потураев предлагал переименовать Россию в Москвию ещё в июле прошлого года.
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