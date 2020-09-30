Баку, 30 сентября 2020, 16:13 — REGNUM Боевые действия Азербайджана прекратятся только тогда, когда Армения выведет свои войска из Нагорного Карабаха, заявил 30 сентября азербайджанский президент Ильхам Алиев в Баку на встрече с ранеными военнослужащими.
Азербайджанский лидер заявил, что Баку продолжает восстанавливать свою «территориальную целостность». По его словам, азербайджанских военных обязали не предпринимать никаких действий против мирных жителей Армении.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе, где четвёртый день продолжается война, погибли мирные жители города Мартакерта.
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