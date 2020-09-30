Москва, , 16:08 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2021−2023 годы устанавливает размеры материнского капитала, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября

Так, в 2021 году размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составит 483 881,83 рубля.

Размер маткапитала для лиц, у которых право на дополнительные меры господдержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550 рублей.

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.