Киев, 30 сентября 2020, 16:15 — REGNUM Оснований для привлечения к ответственности бывшего замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина не существует. Об этом заявил юрист Борис Бабин в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, заявления Фокина не имеют состава преступления.
Напомним, ранее представитель украинской парламентской партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко призвала правоохранительные органы Украины отреагировать на публичное отрицание Фокиным наличия «российско-украинской войны» в Донбассе.
Отметим, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а принимает участие в его урегулировании наряду с другими странами.
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