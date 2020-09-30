Киев, , 16:15 — REGNUM Оснований для привлечения к ответственности бывшего замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина не существует. Об этом заявил юрист Борис Бабин в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, заявления Фокина не имеют состава преступления.

«Я как юрист не вижу в его заявлениях состава какого-либо преступления против государства. Это дисциплинарная ответственность, административная, человека уволили», — рассказал юрист.

Напомним, ранее представитель украинской парламентской партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко призвала правоохранительные органы Украины отреагировать на публичное отрицание Фокиным наличия «российско-украинской войны» в Донбассе.

Отметим, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а принимает участие в его урегулировании наряду с другими странами.

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