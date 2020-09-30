Улан-Батор, , 15:59 — REGNUM Майкл Помпео планирует совершить официальный визит в Монголию 7 октября, об этом 30 сентября сообщает МИД Монголии.

«По приглашению Министра иностранных дел Нямцэрэнгийна Энхтайвана государственный секретарь США Майкл Помпео 7 октября совершит официальный визит в Монголию. Визит продлится один день, и уже вечером 7 октября американская делегация будет вернуться в родину», — сообщили в пресс-службе МИД.

В рамках визита Помпео планирует встретиться с президентом и премьер-министром Монголии.

«У нас есть документ, который называется «дорожная карта» по расширению экономического партнерства между Монголией и США. В документы указаны намерение о сотрудничестве в сферах энергетики, сельского хозяйства и печати. Также в Монголии реализуется проект США, финансируемый из фонда «Вызовы тысячелетия». В рамках проекта наша страна получила безвозмездную помощь в сумме 350 млн долларов, что расходуется на увеличение водоснабжения Улан-Батора, строительство завода по производству бытовой воды и производство бытовой воды для охлаждения третьей и четвертой электростанций. Этот проект и другие темы будут обсуждаться в ходе визита», — сообщили в МИД Монголии.