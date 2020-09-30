Берлин, 30 сентября 2020, 15:54 — REGNUM Россия и Турция должны использовать своё влияние для содействия в решении конфликта между Арменией и Азербайджаном и наступлении долгосрочного мира в Нагорном Карабахе. С таким призывом в ходе слушаний в бундестаге обратился государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот.
Рот добавил, что Германия находится в постоянном контакте и с Ереваном, и с Баку, а также так и с другими странами в регионе.
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Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в нагорном Карабахе произошло очередное обострение давнего конфликта между Азербайджаном и Арменией. Стороны заявили об обстреле населённых пунктов и боестолкновениях на линии соприкосновения. Известно о погибших как со стороны Баку, так и со стороны Еревана, включая мирных граждан.