Берлин, , 15:54 — REGNUM Россия и Турция должны использовать своё влияние для содействия в решении конфликта между Арменией и Азербайджаном и наступлении долгосрочного мира в Нагорном Карабахе. С таким призывом в ходе слушаний в бундестаге обратился государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот.

«Страны, такие как Россия и Турция, которые имеют особое влияние в регионе, должны серьёзно отнестись к своей особой ответственности для долгосрочного решения. Мы делаем в первую очередь акцент на Минскую группу», — отметил представитель германского внешнеполитического ведомства.

Рот добавил, что Германия находится в постоянном контакте и с Ереваном, и с Баку, а также так и с другими странами в регионе.

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«Драматичная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе показывает, что замороженные конфликты нужно сделать разрешёнными конфликтами, иначе они постоянно будут вспыхивать», — подчеркнул Рот.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в нагорном Карабахе произошло очередное обострение давнего конфликта между Азербайджаном и Арменией. Стороны заявили об обстреле населённых пунктов и боестолкновениях на линии соприкосновения. Известно о погибших как со стороны Баку, так и со стороны Еревана, включая мирных граждан.