Сеул, , 16:11 — REGNUM С 29 сентября по 4 октября предприятиям общественного питания Южной Кореи, расположенным на территории зон отдыха вдоль шоссе, запрещено принимать посетителей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской корпорации автомагистралей.

По их словам, данным заведениям разрешено работать только навынос. Приём пищи в помещениях в указанный период запрещён в целях предотвращения распространения коронавируса в праздничные выходные, объявленные по случаю праздника урожая и поминовения предков Чхусок.

Кроме того, в зонах отдыха планируется вести учёт посетителей и температурный контроль. Учёт посетителей будет осуществляться по номеру телефона с помощью звонка на виртуальный номер, присвоенный каждой зоне отдыха.