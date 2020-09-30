Стокгольм, , 16:13 — REGNUM Глава правительства Швеции Стефан Лёвен решил прервать круг молчания среди высших должностных лиц страны и высказать свою точку зрения по поводу новых обстоятельств гибели парохода «Эстония». В своем комментарии политик решительно отверг обвинения во лжи шведских властей по факту трагедии. Об этом 30 сентября сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что обстоятельства гибели «Эстонии» стали предметом острых дискуссий и политических противоречий после того, как съёмочная группа Discovery обнаружила 4-метровую пробоину в судне. В прессе и политических кругах как Эстонии, так и Швеции звучат предположения о столкновении парома со шведской подводной лодкой. Трагедия, произошедшая в 1994 году, унесла жизни 850 человек.

В свете новых событий премьер-министр Эстонии Юри Ратас потребовал проведения нового расследования.

«Я не хочу способствовать обострению конфликта, у меня налажен хороший диалог с моим эстонским коллегой Юри Ратасом, и мы контактируем по данному вопросу. Я считаю важным, чтобы мы работали вместе… Швеция не лжёт о гибели парома «Эстония», — заявил Лёвен.

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