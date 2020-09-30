Подгорица, , 15:45 — REGNUM Граждане Черногории не смогут выезжать в страны ЕС в ближайшем будущем. На встрече 30 сентября в Брюсселе послы стран — членов ЕС приняли решение, учитывая временные ограничения на поездки, что изменений по сравнению с предыдущим списком не будет.

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Дипломатические источники из Германии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, подтвердили агентству Tanjug, что послы стран — членов не пересматривали список тех стран, которым разрешен въезд на территорию ЕС, исходя из эпидемиологической ситуации.

Список из 11 стран не изменился с августа, и Брюссель отмечает, что это связано с нестабильной эпидемиологической ситуацией на Западных Балканах, в ЕС и в мире.

Обязательным критерием при открытии внешних границ ЕС с третьими странами является эпидемиологическая ситуация за последние 14 дней, которая должна быть такой же или лучше, чем в среднем по ЕС.

Основным критерием открытия границ ЕС для так называемых третьих стран является то, что число новых случаев заражения на 100 000 жителей за последние 14 дней должно быть «близко или ниже среднего показателя по ЕС» 15 июня, когда среднее число новых случаев на 100 000 жителей составляло 16.

Черногория лидирует в регионе по количеству активных пациентов на 100 000 жителей. В настоящее время зараженных — 541 человек на 100 000 жителей.

Ранее только Словения разрешила гражданам Черногории въезд с ПЦР-тестом не старше 48 часов.