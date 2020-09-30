Киев, 30 сентября 2020, 15:48 — REGNUM Отставка Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) является официальным отказом Киева от выполнения Минских соглашений. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 30 сентября на официальном сайте своей партии.
По его словам, Фокин назвал несколько фактов, которые отрицают украинские власти.
Политик также отметил, что Фокин не увидел никаких доказательств того, что в Донбассе якобы идёт «российско-украинская война», за что и был отправлен в отставку.
Напомним, ранее Зеленский отправил Фокина в отставку, заявив, что отрицание мнимой «российской агрессии» в Донбассе противоречит официальной позиции Украины.
Отметим, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь принимает участие в его урегулировании.
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