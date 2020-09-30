Киев, , 15:48 — REGNUM Отставка Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) является официальным отказом Киева от выполнения Минских соглашений. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 30 сентября на официальном сайте своей партии.

По его словам, Фокин назвал несколько фактов, которые отрицают украинские власти.

«Он сказал, что закон об амнистии (участников войны в Донбассе — ИА REGNUM) был принят голосованием в Верховной раде, но потом исчез… Он также убеждён, что выборы в Донбассе необходимо проводить… Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на неконтролируемой территории Донбасса», — рассказал Медведчук.

Политик также отметил, что Фокин не увидел никаких доказательств того, что в Донбассе якобы идёт «российско-украинская война», за что и был отправлен в отставку.

«Реакция президента (Владимира Зеленского — ИА REGNUM) — расправа над первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ и его отставка — означает, что Зеленский и его окружение не признают Минские соглашения и отказываются от их выполнения», — подчеркнул Медведчук.

Напомним, ранее Зеленский отправил Фокина в отставку, заявив, что отрицание мнимой «российской агрессии» в Донбассе противоречит официальной позиции Украины.

Отметим, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь принимает участие в его урегулировании.

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