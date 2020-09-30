Сухум, , 15:42 — REGNUM Акция возложения цветов к Мемориалу защитников Отечества в Сухуме прошла по случаю Дня победы и независимости Абхазии 30 сентября. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

По данным журналистов, торжественная церемония началась в 10:00 по местному времени. В ней участвовали ветераны боевых действий, участницы движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», президент Абхазии Аслан Бжания, посол России Алексей Двинянин, глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев, а также другие официальные лица и представители общественности.

Двинянин в этот день также поздравил президента Абхазии и жителей страны с праздником.

«30 сентября мы вспоминаем героические события победного 1993 года, изменившие геополитическую реальность в Закавказье и показавшие всему миру стремление абхазского народа к суверенитету», — отметил российский посол.

Он также подчеркнул, что между Москвой и Сухумом сложились дружественные и союзнические отношения.

Напомним, 30 сентября 1993 года абхазская армия освободила Абхазию от вторгшихся в 1992 году грузинских захватчиков. В этот раз праздничная программа была сокращена. Правительство отменило военный парад, чтобы не создавать риски распространения коронавируса.

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