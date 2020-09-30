Баку, , 15:31 — REGNUM Представители ВС Азербайджана во время участия в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха в полной мере соблюдают международное гуманитарное право и не ведут обстрелов гражданского населения и гражданских объектов. Об этом 30 сентября говорится в заявлении азербайджанского МИД на принятое ранее постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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«<…> Азербайджанские ВС полностью соблюдают международное гуманитарное право и ни в какой форме не берут на прицел гражданское население и гражданские объекты», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что, согласно постановлению ЕСПЧ, Азербайджан станет в необходимом порядке представлять в суд информацию о принимаемых им мерах по соблюдению взятых на себя международных обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕСПЧ обратился к Еревану и Баку с призывом о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, как нарушающих права мирного населения.

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