Найроби, , 15:26 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта прибыл во Францию с официальным пятидневным визитом, в ходе которого будут рассмотрены вопросы развития торговли. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, в поездке президента восточноафриканской страны сопровождают пять министров. Они планируют провести встречи с крупнейшими предпринимателями из Франции, а также с президентом страны Эммануэлем Макроном, в ходе которых будут подписаны торговые соглашения на общую сумму более двух миллионов евро, сообщают дипломатические источники.

Кенийская делегация также посетит заседание в штаб-квартире Французского инвестиционного банка (BPI France), а также конференцию крупнейшей федерации работодателей во Франции «Движение предприятий Франции» (Medef).

Напомним, что в марте 2019 года Макрон прибыл с визитом в Кению. Это был первый визит президента Франции в восточноафриканскую страну после обретения ей независимости. Лидеры двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инфраструктурных проектов. Среди них — завершение строительства трассы Найроби — Накуру, а также строительство железнодорожной линии, которая соединит главный аэропорт Кении со столицей страны.